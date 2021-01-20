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Лопатецкая неожиданно отдала победу россиянке на турнире в Турции
Украинка удивила всех
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№348 WTA) завершила выступления на 15-тысячнике ITF в Турции.
В первом круге она неожиданно проиграла. Выигрывая после первого сета со счетом 6:0 она уступила россиянке Екатерине Макаровой (№533 WTA).
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина, 2) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:0, 3:6, 5:7
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