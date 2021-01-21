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Снигур пробилась в полуфинал турнира ITF в ОАЭ

Теннис
(1 голосов)

Украинку не остановить

Снигур пробилась в полуфинал турнира ITF в ОАЭ
Новина українською

В четвертьфинале турнира ITF в Эль-Фуджайре с призовым фондом $25,000 Дарья Снигур легко обыграла шестую сеяную Кристину Букшу (6:1, 6:3).

Снигур организовала шесть брейков, в то время как ее соперница из Испании смогла взять на приеме только два гейма.

В полуфинале Fujairah International Women Tennis Open Снигур в третий раз подряд сыграет с теннисисткой из посева. Украинка ждет окончания матча между первой ракеткой турнира Викторией Голубич и восьмой сеяной Чаглой Бююкакчай.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лопатецкая неожиданно отдала победу россиянке на турнире в Турции.

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В статье: теннис Дарья Снигур
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