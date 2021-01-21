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31 год назад Макинроя с позором выгнали с Australian Open. ВИДЕО
Годовщина исторического события
21 января 1990 года – особенная дата в истории Открытого чемпионата Австралии. В этот день в Мельбурне впервые дисквалифицировали игрока за неспортивное поведение. Неудивительно, что первопроходцем стал один из самых скандальных теннисистов в истории американец Джон Макинрой.
Все произошло в матче 1/8 финала против Микаэля Пернфорса. Судья на вышке Джерри Армстронг устал от постоянных дисциплинарных нарушений Макинроя и изгнал его с турнира в середине четвертого сета при счете 6:1, 4:6, 7:5, 2:4.
Джон Макинрой является семикратным победителем турниров Большого шлема. На Australian Open свой лучший результат американец показал в 1983 году, когда дошел до полуфинала.
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