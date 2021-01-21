Это самый важный камбэк в карьере Надаля. ВИДЕО

Рафаэль Надаль в 2010 году единственный раз в карьере выиграл за сезон три турнира Большого шлема. Испанец мог и не оформить это достижение, если бы в третьем раунде Уимблдона проиграл Филиппу Пецшнеру.

В тот день Надаль проигрывал 1:2 по сетам, но нашел в себе силы переломить ход матча (6:4, 4:6, 6:7, 6:2, 6:3). До конца турнира Рафа отдал только один сет и стал двукратным победителем Уимблдона.

В прошлом году Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и догнал Роджера Федерера по количеству побед на Шлемах.