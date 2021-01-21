  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Это самый важный камбэк в карьере Надаля. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это самый важный камбэк в карьере Надаля. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Вспоминаем историю 11-летней давности

Это самый важный камбэк в карьере Надаля. ВИДЕО
Новина українською

Рафаэль Надаль в 2010 году единственный раз в карьере выиграл за сезон три турнира Большого шлема. Испанец мог и не оформить это достижение, если бы в третьем раунде Уимблдона проиграл Филиппу Пецшнеру.

В тот день Надаль проигрывал 1:2 по сетам, но нашел в себе силы переломить ход матча (6:4, 4:6, 6:7, 6:2, 6:3). До конца турнира Рафа отдал только один сет и стал двукратным победителем Уимблдона.

В прошлом году Рафаэль Надаль в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и догнал Роджера Федерера по количеству побед на Шлемах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль Уимблдон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...