Стал известен состав участников выставочного турнира для топ-игроков в Аделаиде

Стали известны детали проведения выставочного турнира для топ-игроков, находящихся на карантине в Аделаиде, сообщает Reuters. Соревнования пройдут 29 января.

В турнире примут участие австралийка Эшли Барти, американка Серена Уильямс, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и итальянец Янник Синнер.

Соревнования пройдут в двух сессиях, в каждой из которых состоятся по два одиночных поединка.

Первая ракетка мира Барти не принимала участия в турнирах с февраля 2020 года.