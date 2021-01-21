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Стал известен состав участников выставочного турнира для топ-игроков в Аделаиде

Теннис
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Эшли Барти пропустит турнир

Стал известен состав участников выставочного турнира для топ-игроков в Аделаиде
Новина українською

Стали известны детали проведения выставочного турнира для топ-игроков, находящихся на карантине в Аделаиде, сообщает Reuters. Соревнования пройдут 29 января.

В турнире примут участие австралийка Эшли Барти, американка Серена Уильямс, японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и итальянец Янник Синнер.

Соревнования пройдут в двух сессиях, в каждой из которых состоятся по два одиночных поединка.

Первая ракетка мира Барти не принимала участия в турнирах с февраля 2020 года.

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В статье: Эшли Барти
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