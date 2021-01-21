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Эшли Барти нарушила правила карантина в Мельбурне

Теннис
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Теннисистка появилась без маски в одном из супермаркетов

Эшли Барти нарушила правила карантина в Мельбурне
Новина українською

Первая ракетка мира Эшли Барти нарушила правила карантина в Мельбурне (Австралия), сообщает Sky News.

По данным источника, Барти была замечена без маски в одном из супермаркетов на окраине Мельбурна. Менеджер теннисистки назвал это невинной ошибкой и пообещал, что подобного не повторится. Сообщается, что утром того же дня Барти призвала своих иностранных коллег соблюдать правила карантина, так как здоровье жителей штата Виктория должно быть их главным приоритетом.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнире, были отправлены на двухнедельный карантин. Действующие чемпионы соревнований — американка Софья Кенин и серб Новак Джокович.

Напомним, "карантин для топов" вместо Барти проходит Серена Уильямс. Эшли на протяжении долгого времени находится в Австралии и не проходит карантин в принципе.

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В статье: Эшли Барти
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