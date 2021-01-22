  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Испанская теннисистка заразилась коронавирусом. Она летела в одном самолете с Костюк
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанская теннисистка заразилась коронавирусом. Она летела в одном самолете с Костюк

Теннис
(1 голосов)

Неприятная история

Испанская теннисистка заразилась коронавирусом. Она летела в одном самолете с Костюк
Новина українською

Паула Бадоса, 67-я ракетка мира, на своей странице в Твиттере сообщила об обнаружении у нее коронавируса. Болезнь у теннисистки протекает с незначительными симптомами.

Бадоса летела из Абу-Даби в Мельбурн в том же самолете, в котором находился и тренер Бьянки Андрееску, у которого обнаружили коронавирус. По этой причине весь рейс отправили на строгий 14-дневный карантин, под действие которого попала и третья ракетка Украины Марта Костюк.

Что интересно, Бадоса на карантине в Мельбурне должна была тренироваться именно с Костюк, однако из-за положительного теста на COVID-19 у тренера Андрееску теннисисткам не разрешили покидать свои номера до окончания 14-дневного срока.

Australian Open пройдет с 8 до 21 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Паула Бадоса Гиберт коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...