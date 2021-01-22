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Испанская теннисистка заразилась коронавирусом. Она летела в одном самолете с Костюк
Неприятная история
Паула Бадоса, 67-я ракетка мира, на своей странице в Твиттере сообщила об обнаружении у нее коронавируса. Болезнь у теннисистки протекает с незначительными симптомами.
January 21, 2021
Бадоса летела из Абу-Даби в Мельбурн в том же самолете, в котором находился и тренер Бьянки Андрееску, у которого обнаружили коронавирус. По этой причине весь рейс отправили на строгий 14-дневный карантин, под действие которого попала и третья ракетка Украины Марта Костюк.
Что интересно, Бадоса на карантине в Мельбурне должна была тренироваться именно с Костюк, однако из-за положительного теста на COVID-19 у тренера Андрееску теннисисткам не разрешили покидать свои номера до окончания 14-дневного срока.
Australian Open пройдет с 8 до 21 февраля.
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