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Снигур проиграла в полуфинале турнира ITF в ОАЭ
Украинка остановилась в двух шагах от титула
Дарья Снигур в полуфинале турнира ITF в Эль-Фуджайре с призовым фондом $25,000 не смогла на равных конкурировать с опытной Викторией Голубич. Украинка проиграла лидеру посева в двух сетах – 5:7, 1:6.
Снигур отдала 4 гейма на своей подаче, а на приеме реализовала только 1 брейк-поинт из 8.
Дарья Снигур после поражения от Голубич упустила шанс обновить личный рекорд в рейтинге WTA и приблизиться к дебюту в топ-200.
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