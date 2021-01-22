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Снигур проиграла в полуфинале турнира ITF в ОАЭ

Теннис
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Украинка остановилась в двух шагах от титула

Снигур проиграла в полуфинале турнира ITF в ОАЭ
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Дарья Снигур в полуфинале турнира ITF в Эль-Фуджайре с призовым фондом $25,000 не смогла на равных конкурировать с опытной Викторией Голубич. Украинка проиграла лидеру посева в двух сетах – 5:7, 1:6.

Снигур отдала 4 гейма на своей подаче, а на приеме реализовала только 1 брейк-поинт из 8.

Дарья Снигур после поражения от Голубич упустила шанс обновить личный рекорд в рейтинге WTA и приблизиться к дебюту в топ-200.

Ранее UA-Футбол сообщал, что у судьи во время карантина перед Australian Open случился сердечный приступ.

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В статье: теннис Дарья Снигур
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