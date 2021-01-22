Стаховский показал, как проходят его будни на карантине в Австралии. ВИДЕО

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в начале января прошел квалификацию на Australian Open.

Киевлянин по прибытии в Мельбурн попал под действие строгого 14-дневного карантина. Все настолько серьезно, что Стаховскому даже приходится самому убирать свою комнату.

Сергей не унывает и пытается в таких условиях поддерживать форму. А еще украинец активно борется со сменой часовых поясов.