Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стаховский показал, как проходят его будни на карантине в Австралии. ВИДЕО
У Сергея нет права тренировок на корте
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в начале января прошел квалификацию на Australian Open.
Киевлянин по прибытии в Мельбурн попал под действие строгого 14-дневного карантина. Все настолько серьезно, что Стаховскому даже приходится самому убирать свою комнату.
Сергей не унывает и пытается в таких условиях поддерживать форму. А еще украинец активно борется со сменой часовых поясов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Большой теннис Украины
Популярное сейчас
- Коуч Гента: Гол Яремчука - это уровень Ибрагимовича
- Болотников: У Коломойского нет шансов в клубе Карпаты Львов
- Провал Ливерпуля, первая победа Динамо на сборах, Шахтер едва не проиграл Леху. Главные новости за 21 января
- Костюк показала, как тренируется в Австралии на строгом карантине. ВИДЕО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...