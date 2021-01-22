  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей снялся с Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей снялся с Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Ранее у теннисиста был обнаружен коронавирус

Маррей снялся с Australian Open
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей снялся с Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Тумайни Карайол на своей странице в "Твиттере".

"Я опустошён и вынужден сообщить, что не полечу на Australian Open. Мы постоянно были на связи с Федерацией тенниса Австралии, чтобы найти решение, но у нас ничего не вышло", — сказал Маррей.

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.

Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...