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Маррей снялся с Australian Open
Ранее у теннисиста был обнаружен коронавирус
Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей снялся с Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Тумайни Карайол на своей странице в "Твиттере".
"Я опустошён и вынужден сообщить, что не полечу на Australian Open. Мы постоянно были на связи с Федерацией тенниса Австралии, чтобы найти решение, но у нас ничего не вышло", — сказал Маррей.
Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным.
Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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