Тим: Теннисистам будет крайне сложно хорошо сыграть на Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о подготовке к Открытому чемпионату Австралии. По словам Тима, игроки, оказавшиеся на карантине, попали в некомфортные условия для подготовки к турниру. Австриец вместе с другими ведущими игроками находится на самоизоляции в Аделаиде.

"Большая привилегия быть здесь в Аделаиде. Но это не преимущество. Мы получаем столько же времени для тренировок, как и парни, находящиеся в Мельбурне.

Просто здесь меньше людей, чем там. Если сравнивать условия с теми игроками, которых не поместили на жёсткий карантин в Мельбурне, у нас похожие условия.

Плохо, что 72 игрока оказались на жёстком карантине. Им будет крайне сложно хорошо провести ATP Cup или успешно сыграть на турнирах перед Australian Open, да и самом Australian Open. Но нам приходится идти на этот риск", — цитирует Тима TennisHead.