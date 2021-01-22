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Организаторы Australian Open ужесточили правила карантина для игроков

Теннис
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Теннисистам будет сложнее готовиться к матчам

Организаторы Australian Open ужесточили правила карантина для игроков
Новина українською

Были ужесточены условия карантина перед Открытым чемпионатом Австралии, сообщает Marca.

Планировалось, что на второй неделе карантина теннисисты смогут сменить напарника и тренироваться в группах по четыре человека, однако теперь они будут вынуждены продолжать практиковаться только с одним партнёром. Кроме того, если в ближайшие дни у кого-то из игроков будет обнаружен коронавирус, он будет снят с Australian Open. Директор турнира Крэйг Тили подтвердил информацию о новом случае заражения коронавирусом.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнире, были отправлены на двухнедельный карантин. Действующие чемпионы соревнований — американка Софья Кенин и серб Новак Джокович.

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В статье: теннис Australian Open
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