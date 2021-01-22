Игрокам предстоит пройти недельный карантин перед турниром в Монпелье

Теннисисты будут вынуждены пройти недельный карантин перед турниром в Монпелье (Франция), который стартует сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии, сообщают журналисты в "Твиттере".

Игроки, которые планируют сыграть в основной сетке турнира, должны приехать во Францию не позднее 14 февраля. Недельный карантин будут обязаны пройти все, кто приедет не из стран Евросоюза. Таким образом, на турнире не смогут выступить многие игроки, которые примут участие в Australian Open. Напомним, турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

Призовой фонд турнира был сокращён в два раза. Победитель получит на 76% меньше, чем в прошлом году.

Помимо этого, в ближайшее время во Франции пройдут три челленджера.