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Костюк: Надеюсь, что и у моих фанатов нет больших ожиданий от Australian Open
Украинка серьезно готовится к турниру
Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что не рассчитывает на успешное выступление на Australian Open. Ранее спортсменка заявила, что у неё возникают приступы паники, когда она находится на карантине в Австралии перед турниром.
"Ничего для меня не изменилось. Мы каждый день проходим тесты, результаты отрицательные. У меня нет проблем или каких-либо симптомов.
Я пытаюсь адаптироваться побыстрее к разным обстоятельствам. Мне уже удалось на самоизоляции найти способы для тренировок. У меня есть свой распорядок дня, которому я следую. Но у меня остаётся слишком много свободного времени. И иногда мне кажется, что всё бесполезно. Мне нужно движение, я не могу сидеть на месте. Поэтому у меня странное чувство, будто изоляция длится уже год. Остаётся всего неделя, надеюсь, она пролетит быстро.
Я не могу оценить своё физическое состояние. Я выполняю упражнения, но уже потеряла в весе, ведь мало ем. Не могу заставить себя есть, когда не хочу.
Тем не менее пытаюсь мыслить позитивно. У меня нет больших ожиданий от Australian Open в плане результата. Надеюсь, что и мои фанаты их не ждут. Моей главной целью будет избежать травм и отыграть как можно больше матчей", — цитирует Костюк "Большой теннис Украины".
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