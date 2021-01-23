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Леся Цуренко на полную готовится к Australian Open. Видео
Украинка уже на корте
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) активно готовится к старту Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка уже проводит тренировки на корте. Соответствующее видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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