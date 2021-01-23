Леся Цуренко на полную готовится к Australian Open. Видео

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) активно готовится к старту Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка уже проводит тренировки на корте. Соответствующее видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк прокомментировала ожидания от Australian Open.