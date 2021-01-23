Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина и Монфис поделились с фанатами трогательным фото
Замечательная пара
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее бойфренд Гаэль Монфис поделились со своими фанатами трогательным фото. Соответствующий снимок пара разместила на совместной странице g.e.m.s.life в Instagram.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Десна продлила контракт со своим капитаном
- Днепр-1 усиляет фланги, Шахаб хочет в Зарю. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Штраф Суркису, интерес Динамо к румыну, поражение Боруссии Д. Главные новости за 22 января
- Кольцо Шараповой стоит 400 тысяч долларов
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...