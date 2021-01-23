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Свитолина и Монфис поделились с фанатами трогательным фото

Теннис
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Замечательная пара

Свитолина и Монфис поделились с фанатами трогательным фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее бойфренд Гаэль Монфис поделились со своими фанатами трогательным фото. Соответствующий снимок пара разместила на совместной странице g.e.m.s.life в Instagram.

Свитолина и Монфис поделились с фанатами трогательным фото - изображение 1

Напомним, что ранее Леся Цуренко провела тренировку на корте перед началом AO.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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