Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк провела полчаса онлайн-тренировки . Видео
Украинка активно готовится
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №78) на своей официальной странице в Instagram провела онлайн-тренировку вместе со своим тренером по физической подготовке Кристосом Фиотакисом.
Напомним, что ранее Костюк
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Большой теннис Украины
Популярное сейчас
- Милан – Аталанта. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура Серии А
- Днепр-1 усиляет фланги, Шахаб хочет в Зарю. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ярмоленко пора сменить команду? Вест Хэм собирается продлить контракт с Мойесом
- 31 год назад Макинроя с позором выгнали с Australian Open. ВИДЕО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...