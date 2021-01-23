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Марта Костюк провела полчаса онлайн-тренировки . Видео

Теннис
(1 голосов)

Украинка активно готовится

Марта Костюк провела полчаса онлайн-тренировки . Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №78) на своей официальной странице в Instagram провела онлайн-тренировку вместе со своим тренером по физической подготовке Кристосом Фиотакисом.

Напомним, что ранее Костюк рассказала об ожиданиях от Открытого чемпионата Австралии.

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В статье: Марта Костюк
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