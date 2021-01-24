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Элина Свитолина упорно готовится к Australian Open. Видео
Украинка работает над физикой
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) активно готовится к старту Открытого чемпионата Австралии. Соответствующее видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина и Монфис
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