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Элина Свитолина упорно готовится к Australian Open. Видео

Теннис
(1 голосов)

Украинка работает над физикой

Элина Свитолина упорно готовится к Australian Open. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) активно готовится к старту Открытого чемпионата Австралии. Соответствующее видео наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина и Монфис поделились с фанатами трогательным фото.

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В статье: Элина Свитолина
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