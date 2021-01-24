Эшли Барти: Я уже год не соревновалась, так что будет непросто

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти прокомментировала свою подготовку к старту нового сезона. Ее слова цитирует eurosport.com:

"По-моему, я все сделала. Мне кажется, что мы выполнили все необходимое и с каждым годом продолжаем развивать мою игру, а она становится все лучше и лучше.

Разумеется, я уже год не соревновалась, так что будет непросто, но надеюсь, снова впереди длинный сезон, и нам не нужно паниковать, если не получится идеально начать. Мы лишь попытаемся сделать все, что в наших силах, и будь что будет.

Но я чувствую себя отлично. Я чувствую, что готова, и мне просто не терпится начать" - сказала она.