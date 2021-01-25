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Ястремская пропустит Australian Open. Украинке не разрешили возобновить карьеру

Теннис
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Ястремская пропустит Australian Open. Украинке не разрешили возобновить карьеру
Новина українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сможет в феврале начать сезон на австрийских турнирах и Australian Open в Мельбурне. Независимый Трибунал ITF отклонил ходатайство украинки об отмене временного отстранения в связи со сдачей положительной допинг-пробы.

7 января Международная федерация тенниса объявила, что в организме Ястремской обнаружили запрещенный препарат местеролон. Теннисистку отстранили на неопределенный срок до проведения разбирательств по ее делу.

Несмотря на временный запрет, на прошлой неделе Ястремская улетела в Мельбурн вместе с другими теннисистками. На самолете обнаружили пассажира с положительным тестом на COVID-19, поэтому Даяна по прибытию в Австралию попала под строгий 14-дневный карантин.

Год назад на Australian Open Даяна Ястремская во втором раунде проиграла экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки.

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В статье: Допинг Australian Open Даяна Ястремская
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