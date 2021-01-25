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Надаль, Федерер и компания: топ-10 камбэков от звезд АТР-тура. ВИДЕО
Смотрим, как топовые теннисисты включают характер в сложных ситуациях
YouTube-канал Tennis TV представил подборку самых ярких камбэков на турнирах АТР за последние 25 лет.
В этом видео особое внимание занимают подвиги от Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
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