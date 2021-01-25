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Новак Джокович - о карантине в Аделаиде: У меня никогда раньше такого не было, но это здорово
Новак доволен приемом
17-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от карантина, который он проходит в Аделаиде.
"Это уникальный опыт. У меня никогда раньше такого не было, но это здорово. Я не могу жаловаться. Я очень рад находиться в Австралии. Мне оказали тёплый приём", — приводит слова Джоковича Tennis Head.
Ранее уроженец Белграда обратился к директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили с предложением улучшить условия пребывания игроков на карантине. Джоковича за это раскритиковали, и он выступил с заявлением, в котором объяснил свой поступок.
Australian Open стартует 8 февраля. Действующими победителями этого турнира являются Джокович и американка Софья Кенин.
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