ATP Cup перенесен на 2 февраля

Старт ATP Cup перенесён на 2 февраля, сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Австралии на официальном сайте.

Турнир пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 2 по 6 февраля.

На групповом этапе каждая встреча сборных будет состоять из двух одиночных матчей и одного парного. Победители групп выйдут в полуфинал.

В группу А попали Сербия, Германия, Канада. В группу В – Испания, Греция, Австралия. В группу С – Австрия, Италия, Франция.

В январе 2020 года первым чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.