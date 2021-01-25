  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Менеджер Тима - о карантине в Аделаиде: Приходится стирать самим, как в студенческие времена
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менеджер Тима - о карантине в Аделаиде: Приходится стирать самим, как в студенческие времена

Теннис
(1 голосов)

Теннисисты не привыкли к таким условиям

Менеджер Тима - о карантине в Аделаиде: Приходится стирать самим, как в студенческие времена
Новина українською

Менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима Хервиг Страка рассказал об условиях "карантина для топов" в Аделаиде (Австралия).

"Наше крыло отеля закрыто. Раз в день приходят сделать тест на коронавирус. Когда дело доходит до тренировок, люди в комбинезонах забирают нас, доставляют к лифту и вывозят из отеля через гараж. Я даже не видел ресепшн.

Так как из соображений безопасности номера не обслуживаются, нам приходится самими застилать кровати, стирать и готовить еду. В номере есть стиральная машина, микроволновая печь и плита. Всё это напоминает студенческие времена", — приводит слова Страки Neue.

Переболевший коронавирусом наставник Тима Николас Массу не полетит на Australian Open. Игрока будет тренировать отец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...