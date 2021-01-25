Менеджер Тима - о карантине в Аделаиде: Приходится стирать самим, как в студенческие времена

Менеджер австрийского теннисиста Доминика Тима Хервиг Страка рассказал об условиях "карантина для топов" в Аделаиде (Австралия).

"Наше крыло отеля закрыто. Раз в день приходят сделать тест на коронавирус. Когда дело доходит до тренировок, люди в комбинезонах забирают нас, доставляют к лифту и вывозят из отеля через гараж. Я даже не видел ресепшн.

Так как из соображений безопасности номера не обслуживаются, нам приходится самими застилать кровати, стирать и готовить еду. В номере есть стиральная машина, микроволновая печь и плита. Всё это напоминает студенческие времена", — приводит слова Страки Neue.

Переболевший коронавирусом наставник Тима Николас Массу не полетит на Australian Open. Игрока будет тренировать отец.