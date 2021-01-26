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7 лет назад мир тенниса получил нового чемпиона Шлема. ВИДЕО

Теннис
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Первый большой титул Стэна Вавринки

7 лет назад мир тенниса получил нового чемпиона Шлема. ВИДЕО
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Ровно 7 лет назад швейцарец в финале Australian Open в четырех сетах (6:3, 6:2, 3:6, 6:3) обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля и открыл счет своим победам на турнирах Большого шлема.

Финал Australian Open-2014. Надаль – Вавринка. Лучшие моменты матча:

Спустя год после триумфа в Мельбурне Вавринка выиграл Ролан Гаррос, а в 2016-м добавил в свою коллекцию титулов победу и на US Open, причем в финалах олимпийский чемпион 2008 года каждый раз обыгрывал Новака Джоковича.

Что касается Надаля, то Рафа отомстил Вавринке в 2017 году, обыграв его в решающем матче Ролан Гаррос.

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В статье: Рафаэль Надаль Australian Open Стэн Вавринка
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