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7 лет назад мир тенниса получил нового чемпиона Шлема. ВИДЕО
Первый большой титул Стэна Вавринки
Ровно 7 лет назад швейцарец в финале Australian Open в четырех сетах (6:3, 6:2, 3:6, 6:3) обыграл первую ракетку мира Рафаэля Надаля и открыл счет своим победам на турнирах Большого шлема.
Финал Australian Open-2014. Надаль – Вавринка. Лучшие моменты матча:
Спустя год после триумфа в Мельбурне Вавринка выиграл Ролан Гаррос, а в 2016-м добавил в свою коллекцию титулов победу и на US Open, причем в финалах олимпийский чемпион 2008 года каждый раз обыгрывал Новака Джоковича.
Что касается Надаля, то Рафа отомстил Вавринке в 2017 году, обыграв его в решающем матче Ролан Гаррос.
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