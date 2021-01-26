Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс рассказала, как у нее украли трофей
Это состоялось на одной из вечеринок
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс рассказала, как пропал один из трофеев Уимблдона.
"Мой первый трофей с турнира "Большого шлема" я оставила дома у отца. Сказала: "Оставь у себя, я собираюсь завоевать ещё один". Это был трофей US Open. Несколько трофеев есть у моего тренера во Франции, ещё несколько — у меня дома.
Думаю, два или три трофея пропали или были украдены. Несколько лет назад у меня дома была вечеринка, и кто-то, кажется, очень этому обрадовался. Я точно не знаю, но всегда задавалась вопросом: "Погодите, так вот когда пропал один из моих трофеев Уимблдона?". К счастью, я не привязываюсь к вещам. Всегда говорю, что потом мы ничего не сможем унести с собой", — рассказала Уильямс в эфире "Позднего шоу со Стивеном Кольбером".
Популярное сейчас
- Шахтёр одержал волевую победу над Силексом
- Пришлось отдуваться Чеху? Лэмпард не смог попрощаться с игроками Челси
- Цыганык: Луческу разочаровался в Супряге, зато теперь есть Ванат
- Марта Костюк провела полчаса онлайн-тренировки . Видео
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО