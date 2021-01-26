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Серена Уильямс рассказала, как у нее украли трофей

Теннис
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Это состоялось на одной из вечеринок

Серена Уильямс рассказала, как у нее украли трофей
Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс рассказала, как пропал один из трофеев Уимблдона.

"Мой первый трофей с турнира "Большого шлема" я оставила дома у отца. Сказала: "Оставь у себя, я собираюсь завоевать ещё один". Это был трофей US Open. Несколько трофеев есть у моего тренера во Франции, ещё несколько — у меня дома.

Думаю, два или три трофея пропали или были украдены. Несколько лет назад у меня дома была вечеринка, и кто-то, кажется, очень этому обрадовался. Я точно не знаю, но всегда задавалась вопросом: "Погодите, так вот когда пропал один из моих трофеев Уимблдона?". К счастью, я не привязываюсь к вещам. Всегда говорю, что потом мы ничего не сможем унести с собой", — рассказала Уильямс в эфире "Позднего шоу со Стивеном Кольбером".

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В статье: Серена Уильямс
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