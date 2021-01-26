Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд

22 января Независимый трибунал ITF принял решение отклонить ходатайство Даяны Ястремской об отмене её временного отстранения от выступлений из-за положительного теста на допинг.

Ястремская воспользовалась своим правом и подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Как сообщается на сайте организации, теннисистка добивается отмены ранее вынесенного решения, чтобы таким образом её временная дисквалификация была снята, и она имела возможность выступить на Открытом чемпионате Австралии-2021.

Стороны договорились об ускоренной процедуре, чтобы единоличный арбитр смог принять окончательное решение по делу до 3 февраля 2021 года.

О положительном допинг-тесте Даяны Ястремской и временном отстранении от выступлений на период расследования стало известно 7 января. На прошлой неделе украинка вместе с другими игроками улетела из Катара в Австралию. На этом рейсе был зафиксирован случай коронавируса, поэтому игроки во время 2-недельного карантина не смогут покидать номера и тренироваться на кортах Мельбурн-парка.