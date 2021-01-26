Циципас: Цель на 2021 год - обыграть Надаля на Ролан Гаррос

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что в сезоне-2021 хотел бы обыграть испанца Рафаэля Надаля на грунте.

"Неплохой целью на 2021 год стала бы победа над Рафой Надалем на грунте или на "Ролан Гаррос". Думаю, это бы понравилось всем, особенно мне. Он очень непростой соперник с невероятным боевым духом. Я считаю себя бойцом, но он на совершенно другом уровне, просто несравненный. Надеюсь, такая цель весьма реалистична и я не слишком многого прошу. Игроки "Большой тройки" не называют Рафу самым непростым соперником, значит, есть какой-то секрет", — приводит слова Циципаса пресс-служба Открытого чемпионата Франции.

Напомним, Рафаэль Надаль является действующим чемпионом "Ролан Гаррос".