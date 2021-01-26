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Маррей заявился на турнир, который пройдет параллельно с Australian Open

Теннис
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У игрока был обнаружен коронавирус и он не сможет играть на АО

Маррей заявился на турнир, который пройдет параллельно с Australian Open
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей заявлен на челленджер в Биелле (Италия), который пройдёт параллельно со второй неделей Открытого чемпионата Австралии, сообщает журналист Хосе Моргадо на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого дал положительный результат. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с турнира "Большого шлема". Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.

Помимо Маррея на челленджер заявлены испанец Алехандро Давидович Фокина, который также пропустил AO-2021 из-за коронавируса и француз Люка Пуй.

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В статье: Энди Маррей
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