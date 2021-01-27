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Свитолина в марте выступит в Дубае

Теннис
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Украинка после Австралии поедет в ОАЭ

Свитолина в марте выступит в Дубае
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в список участниц турнира WTA 1000 в Дубае. Помимо Свитолиной в Дубае сыграют еще восемь теннисисток из топ-10 рейтинга WTA.

Свитолина начала сезон на турнире WTA 500 в Абу-Даби, проиграв в четвертьфинале будущей финалистке Веронике Кудерметовой.

Перед Australian Open украинка сыграет на турнире WTA 500 в Мельбурне.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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