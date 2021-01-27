Свитолина в марте выступит в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в список участниц турнира WTA 1000 в Дубае. Помимо Свитолиной в Дубае сыграют еще восемь теннисисток из топ-10 рейтинга WTA.

WTA 1000 Dubai entry list (from 07 March) ????#WTA pic.twitter.com/EZHpgMeBIi — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) January 26, 2021

Свитолина начала сезон на турнире WTA 500 в Абу-Даби, проиграв в четвертьфинале будущей финалистке Веронике Кудерметовой.

Перед Australian Open украинка сыграет на турнире WTA 500 в Мельбурне.