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Костюк выступит на турнире WTA для теннисисток, попавших в полную изоляцию

Теннис
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Компания собралась очень внушительная

Костюк выступит на турнире WTA для теннисисток, попавших в полную изоляцию
Новина українською

WTA с 3 по 7 февраля проведет турнир Grampians Trophy для теннисисток, которые по прибытию в Мельбурн попали под действия строго карантина. В этом списке оказалась и третья ракетка Украины Марта Костюк.

У Костюк после завершения 14-дневной самоизоляции будет 5 дней для тренировок на корте.

Помимо Марты на Grampians Trophy выступят восемь теннисисток из топ-25 рейтинга WTA, включая чемпионок Шлемов Бьянку Андрееску, Викторию Азаренко и Анжелик Кербер.

Марта Костюк на первом турнире сезона в Абу-Даби дошла до полуфинала и обновила личный рекорд в мировом рейтинге.

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В статье: теннис Марта Костюк
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