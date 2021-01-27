Костюк выступит на турнире WTA для теннисисток, попавших в полную изоляцию

WTA с 3 по 7 февраля проведет турнир Grampians Trophy для теннисисток, которые по прибытию в Мельбурн попали под действия строго карантина. В этом списке оказалась и третья ракетка Украины Марта Костюк.

У Костюк после завершения 14-дневной самоизоляции будет 5 дней для тренировок на корте.

Помимо Марты на Grampians Trophy выступят восемь теннисисток из топ-25 рейтинга WTA, включая чемпионок Шлемов Бьянку Андрееску, Викторию Азаренко и Анжелик Кербер.

Марта Костюк на первом турнире сезона в Абу-Даби дошла до полуфинала и обновила личный рекорд в мировом рейтинге.