Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс: Сейчас я играю ради турниров Большого шлема
Теннисистку не интересуют мелкие турниры
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс рассказала об отношении к мэйджорам.
"Сейчас я играю ради турниров „Большого шлема“. Я рада, что у меня ещё есть возможность находиться здесь и соревноваться на таком уровне. Australian Open был одним из моих любимых турниров „Большого шлема“ в детстве. У меня так много друзей в Мельбурне, это просто здорово.
Каждый раз, когда я выигрываю мэйджор, это так много значит для меня. Все эти турниры — особенные", — приводит слова Уильямс Ubitennis.
Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.
Популярное сейчас
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Андрей Ярмоленко получил оценку за поединок с Кристал Пэлэс
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Марта Костюк провела полчаса онлайн-тренировки . Видео
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки