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Серена Уильямс: Сейчас я играю ради турниров Большого шлема

Теннис
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Теннисистку не интересуют мелкие турниры

Серена Уильямс: Сейчас я играю ради турниров Большого шлема
Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс рассказала об отношении к мэйджорам.

"Сейчас я играю ради турниров „Большого шлема“. Я рада, что у меня ещё есть возможность находиться здесь и соревноваться на таком уровне. Australian Open был одним из моих любимых турниров „Большого шлема“ в детстве. У меня так много друзей в Мельбурне, это просто здорово.

Каждый раз, когда я выигрываю мэйджор, это так много значит для меня. Все эти турниры — особенные", — приводит слова Уильямс Ubitennis.

Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.

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В статье: Серена Уильямс
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