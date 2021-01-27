Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль рассказал о соперничестве с Федерером
Рафа рад, что он соперничает со швейцарцем
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль рассказал, как относится к своим рекордам и к противостоянию со швейцарцем Роджером Федерером.
"Я просто выкладываюсь по полной каждой день. Вот и всё. Для меня, конечно, рекорды важны. Я боец. Но я никогда не был одержим идеей о том, являюсь ли лучшим. Я просто сосредоточен на том, чтобы отдавать всего себя в каждом моменте.
Мы с Роджером выступаем уже очень долго. Мы соперничаем с 2005 года. Я горжусь и счастлив быть частью этого момента в истории нашего вида спорта", — приводит слова Надаля CNN.
Федерер за карьеру также выиграл 20 мэйджоров. Роджер пропустит предстоящий Открытый чемпионат Австралии. В рейтинге ATP испанец занимает вторую строчку, швейцарец — пятую.
Популярное сейчас
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Вуду-дерьмо, маленький осел, трахну твою жену. Что именно Златан и Лукаку наговорили друг другу?
- Кириленко покидает Олимпик, Львов подписал Довгого. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Марта Костюк провела полчаса онлайн-тренировки . Видео
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО