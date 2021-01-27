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Надаль рассказал о соперничестве с Федерером

Теннис
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Рафа рад, что он соперничает со швейцарцем

Надаль рассказал о соперничестве с Федерером
Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль рассказал, как относится к своим рекордам и к противостоянию со швейцарцем Роджером Федерером.

"Я просто выкладываюсь по полной каждой день. Вот и всё. Для меня, конечно, рекорды важны. Я боец. Но я никогда не был одержим идеей о том, являюсь ли лучшим. Я просто сосредоточен на том, чтобы отдавать всего себя в каждом моменте.

Мы с Роджером выступаем уже очень долго. Мы соперничаем с 2005 года. Я горжусь и счастлив быть частью этого момента в истории нашего вида спорта", — приводит слова Надаля CNN.

Федерер за карьеру также выиграл 20 мэйджоров. Роджер пропустит предстоящий Открытый чемпионат Австралии. В рейтинге ATP испанец занимает вторую строчку, швейцарец — пятую.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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