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Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Кемпере
Украинец легко справился с соперником
Илья Марченко пробился в третий круг на "челленджере" во Франции.
Второй круг
Илья Марченко (Украина, Q) - Грегуар Баррере (Франция, 3) 6-3, 6-2
Украинцу потребовалось чуть больше часа, чтобы обеспечить себе место в 1/4 финала. Марченко сделал четыре брейка, а Баррере сумел выиграть на подаче украинца один гейм.
В четвертьфинале соперником Ильи Марченко станет победитель встречи Бенджамин Бонзи - Янник Маден.
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