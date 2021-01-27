Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Кемпере

Илья Марченко пробился в третий круг на "челленджере" во Франции.

Второй круг

Илья Марченко (Украина, Q) - Грегуар Баррере (Франция, 3) 6-3, 6-2

Украинцу потребовалось чуть больше часа, чтобы обеспечить себе место в 1/4 финала. Марченко сделал четыре брейка, а Баррере сумел выиграть на подаче украинца один гейм.

В четвертьфинале соперником Ильи Марченко станет победитель встречи Бенджамин Бонзи - Янник Маден.