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Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Кемпере

Теннис
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Украинец легко справился с соперником

Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Кемпере
Новина українською

Илья Марченко пробился в третий круг на "челленджере" во Франции.

Второй круг
Илья Марченко (Украина, Q) - Грегуар Баррере (Франция, 3) 6-3, 6-2

Украинцу потребовалось чуть больше часа, чтобы обеспечить себе место в 1/4 финала. Марченко сделал четыре брейка, а Баррере сумел выиграть на подаче украинца один гейм.

В четвертьфинале соперником Ильи Марченко станет победитель встречи Бенджамин Бонзи - Янник Маден.

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В статье: Илья Марченко
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