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Завацкая сумела пробиться в полуфинал парного турнира во Франции
Следующий матч состоится 28 января
Катарина Завацкая продолжает свой путь в парной сетке турнира ITF W60 во Франции.
В среду, 27 января украинка вместе с Паулой Каня-Ходунь из Польши выиграли два матча за день.
В первом круге теннисистки обыграли вторых сеяных Амандин Эсс и Кимберли Циммерманн (6:0, 6:3), а в четвертьфинале сумели одолеть Диану Марцинкевич и Даниэлу Сегель - 6:2, 6:3.
В полуфинале Завацкая и Каня-Ходунь сыграют с турецко-бельгийской парой Чаглой Бююкакчай и Ларой Сальден.
Стоит отметить, что завтра Катарине предстоит сыграть матч второго круга в рамках одиночного разряда против Виктории Хименес Касинцевой из Андорры.
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