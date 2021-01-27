Завацкая сумела пробиться в полуфинал парного турнира во Франции

Катарина Завацкая продолжает свой путь в парной сетке турнира ITF W60 во Франции.

В среду, 27 января украинка вместе с Паулой Каня-Ходунь из Польши выиграли два матча за день.

В первом круге теннисистки обыграли вторых сеяных Амандин Эсс и Кимберли Циммерманн (6:0, 6:3), а в четвертьфинале сумели одолеть Диану Марцинкевич и Даниэлу Сегель - 6:2, 6:3.

В полуфинале Завацкая и Каня-Ходунь сыграют с турецко-бельгийской парой Чаглой Бююкакчай и Ларой Сальден.

Стоит отметить, что завтра Катарине предстоит сыграть матч второго круга в рамках одиночного разряда против Виктории Хименес Касинцевой из Андорры.