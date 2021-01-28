Три года назад Федерер выиграл свой последний турнир Большого шлема. ВИДЕО

Ровно три года назад Роджер Федерер в финале Australian Open-2018 обыграл Марина Чилича (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1) и стал 20-кратным победителем мэйджоров.

С тех пор легендарный швейцарец еще трижды подбирался к титулу – на Уимблдоне 2019 года Федерер в финале с двойного матч-бола проиграл Новаку Джоковичу, а на Australian Open-2020 и Ролан Гаррос-2019 останавливался в полуфинале.

Роджер Федерер в этом году не выступит на Australian Open, а его следующее появление на Шлеме состоится не ранее 17 мая, когда в Париже начнется Ролан Гаррос.