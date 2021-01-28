Японская теннисистка Наоми Осака стала совладелицей женского футбольного клуба из США "Норт Каролина Кураж". Об этом 23-летняя спортсменка написала на своей странице в "Инстаграме".

"Я размышляла о том, как много в меня вложили женщины, пока я росла. Благодаря этому я стала той, кем являюсь, и не знаю, какой бы была моя жизнь без них. На протяжении всей карьеры меня поддерживали другие спортсменки. Теперь я с гордостью сообщаю, что стала совладелицей "Норт Каролина Кураж". Очень рада, что смогу продолжать бороться за расширение прав и возможностей женщин. Возможно, теперь мне стоит подтянуть футбольные навыки", — написала Осака.

"Норт Каролина Кураж" — клуб, основанный в 2017 году, действующий чемпион Женской национальной футбольной лиги (NWSL).