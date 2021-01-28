Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наоми Осака стала совладелицей женского футбольного клуба
Наоми примеряла на себя футбольную форму
Японская теннисистка Наоми Осака стала совладелицей женского футбольного клуба из США "Норт Каролина Кураж". Об этом 23-летняя спортсменка написала на своей странице в "Инстаграме".
"Я размышляла о том, как много в меня вложили женщины, пока я росла. Благодаря этому я стала той, кем являюсь, и не знаю, какой бы была моя жизнь без них. На протяжении всей карьеры меня поддерживали другие спортсменки. Теперь я с гордостью сообщаю, что стала совладелицей "Норт Каролина Кураж". Очень рада, что смогу продолжать бороться за расширение прав и возможностей женщин. Возможно, теперь мне стоит подтянуть футбольные навыки", — написала Осака.
"Норт Каролина Кураж" — клуб, основанный в 2017 году, действующий чемпион Женской национальной футбольной лиги (NWSL).
Популярное сейчас
- Лунин имеет возможность уйти из мадридского Реала в другой клуб Ла Лиги
- Суркис возмутился словам Сабо о Ференцвароше и вспомнил, как тот некрасиво ушел из Динамо
- Игорь Суркис - о легионерах, про которых вспоминает только добрыми словами
- Свитолина показала, в каких условиях проходит карантин перед Australian Open
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
- Алина Буяльская: Глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки