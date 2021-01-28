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Наоми Осака стала совладелицей женского футбольного клуба

Теннис
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Наоми примеряла на себя футбольную форму

Наоми Осака стала совладелицей женского футбольного клуба
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака стала совладелицей женского футбольного клуба из США "Норт Каролина Кураж". Об этом 23-летняя спортсменка написала на своей странице в "Инстаграме".

"Я размышляла о том, как много в меня вложили женщины, пока я росла. Благодаря этому я стала той, кем являюсь, и не знаю, какой бы была моя жизнь без них. На протяжении всей карьеры меня поддерживали другие спортсменки. Теперь я с гордостью сообщаю, что стала совладелицей "Норт Каролина Кураж". Очень рада, что смогу продолжать бороться за расширение прав и возможностей женщин. Возможно, теперь мне стоит подтянуть футбольные навыки", — написала Осака.

"Норт Каролина Кураж" — клуб, основанный в 2017 году, действующий чемпион Женской национальной футбольной лиги (NWSL).

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В статье: Наоми Осака
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