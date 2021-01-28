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Циципас заявился на турнир в Роттердаме
Но сначала ему сыграть на Открытого чемпионата Австралии
Греческий теннисист Стефанос Цицпас выступит на турнире в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба турнира в своём официальном "твиттере". Турнир пройдёт с 1 по 7 марта.
Помимо представителя Греции своё участие в соревнованиях подтвердили Рафаэль Надаль (Испания), Стэн Вавринка (Швейцария), Кей Нисикори (Япония), Янник Синнер (Италия), Милош Раонич (Канада) и Денис Шаповалов (Канада).
На данный момент Циципас, как и большая часть участников Открытого чемпионата Австралии, проходит двухнедельный карантин в Мельбурне (Австралия).
Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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