Циципас заявился на турнир в Роттердаме

Греческий теннисист Стефанос Цицпас выступит на турнире в Роттердаме (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба турнира в своём официальном "твиттере". Турнир пройдёт с 1 по 7 марта.

Помимо представителя Греции своё участие в соревнованиях подтвердили Рафаэль Надаль (Испания), Стэн Вавринка (Швейцария), Кей Нисикори (Япония), Янник Синнер (Италия), Милош Раонич (Канада) и Денис Шаповалов (Канада).

На данный момент Циципас, как и большая часть участников Открытого чемпионата Австралии, проходит двухнедельный карантин в Мельбурне (Австралия).

Australian Open пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.