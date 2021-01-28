Халеп: Главная цель — медаль на Олимпиаде

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о целях на сезон-2021.

"К целям на сезон можно отнести каждый турнир, на котором я сыграю. Всегда говорила, что каждый турнир важен для меня, и я не считаю какие-то соревнования более важными, чем другие. Поэтому, когда я выступаю на турнире, хочу выложиться на 100 процентов.

Но сейчас никто не знает, что может случиться даже на следующей неделе, так что приходится быть на 100 процентов сконцентрированной на том, что будет на нынешней. В прошлом году я поняла, что нужно жить сегодняшним днём.

Главная цель — медаль на Олимпиаде, отправиться туда и быть в состоянии соревноваться на самом высоком уровне. Но для меня каждый турнир — это цель на этот год", — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.