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Свитолина и Цуренко узнали соперниц по турниру в Мельбурне

Теннис
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Gippsland Trophy стартует 31 января

Свитолина и Цуренко узнали соперниц по турниру в Мельбурне
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Элина Свитолина на турнире WTA 500 в Мельбурне получила третий номер посева. Украинка пропускает первый круг, а ее соперница по второму раунду определится в матче между Андреа Петкович и Мартиной Тревизан.

Потенциальными соперницами Свитолиной на пути к полуфиналу являются Элиза Мертенс, Каролин Гарсия и Елена Остапенко.

Леся Цуренко в первом раунде сыграет с белоруской Александрой Саснович. В случае успешного продвижения по турнирной сетке киевлянка может встретиться с Йоханной Контой, Коко Гауфф или Наоми Осакой.

Полная турнирная сетка Gippsland Trophy

Ранее UА-Футбол сообщал, что Завацкая пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции.

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В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко
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