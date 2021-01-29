Свитолина и Цуренко узнали соперниц по турниру в Мельбурне

Элина Свитолина на турнире WTA 500 в Мельбурне получила третий номер посева. Украинка пропускает первый круг, а ее соперница по второму раунду определится в матче между Андреа Петкович и Мартиной Тревизан.

Потенциальными соперницами Свитолиной на пути к полуфиналу являются Элиза Мертенс, Каролин Гарсия и Елена Остапенко.

Леся Цуренко в первом раунде сыграет с белоруской Александрой Саснович. В случае успешного продвижения по турнирной сетке киевлянка может встретиться с Йоханной Контой, Коко Гауфф или Наоми Осакой.

Полная турнирная сетка Gippsland Trophy