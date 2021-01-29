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Свитолина и Цуренко узнали соперниц по турниру в Мельбурне
Gippsland Trophy стартует 31 января
Элина Свитолина на турнире WTA 500 в Мельбурне получила третий номер посева. Украинка пропускает первый круг, а ее соперница по второму раунду определится в матче между Андреа Петкович и Мартиной Тревизан.
Потенциальными соперницами Свитолиной на пути к полуфиналу являются Элиза Мертенс, Каролин Гарсия и Елена Остапенко.
Леся Цуренко в первом раунде сыграет с белоруской Александрой Саснович. В случае успешного продвижения по турнирной сетке киевлянка может встретиться с Йоханной Контой, Коко Гауфф или Наоми Осакой.
Полная турнирная сетка Gippsland Trophy
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