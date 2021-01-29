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9 лет назад Джокович и Надаль подарили миру лучший финал в истории Большого шлема. ВИДЕО

Теннис
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Годовщина незабываемой битвы за победу на Australian Open-2012

9 лет назад Джокович и Надаль подарили миру лучший финал в истории Большого шлема. ВИДЕО
Новина українською

Ровно 9 лет назад Новак Джокович и Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате Австралии стали авторами самого продолжительного финала в истории Открытой эры тенниса. Серб одержал победу в 5 сетах за 5 часов и 53 минуты (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5).

Теннисисты настолько выложились на корте, что на церемонии вручения наград у них не было сил стоять на ногах.

С тех пор Рафаэль Надаль еще трижды доходил до финала на Australian Open, но каждый раз проигрывал. А вот Новак Джокович после эпичной победы в 2012 году взял в Мельбурне еще пять титулов, включая два последних розыгрыша турнира в 2019-2020 годах.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Australian Open
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