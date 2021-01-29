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Надаль и Серена Уильямс одержали победы на выставочном турнире в Аделаиде
Топ-теннисисты мира вышли на корт после карантина
Как известно, для ведущих игроков АТР и WTA в Австралии перед Australian Open организовали специальный карантин.
Сегодня в Аделаиде топы приняли участие в выставочном турнире A Day at the Drive. Примечательно, что на трибунах находились болельщики.
Филип Краинович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3
Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3
Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 7:5, 6:4
Серена Уильямс (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:2, 2:6, 10:7
Симона Халеп (Румыния) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 6:1, 10:8
Дневная сессия:
Вечерняя сессия:
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