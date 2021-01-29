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Надаль и Серена Уильямс одержали победы на выставочном турнире в Аделаиде

Теннис
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Топ-теннисисты мира вышли на корт после карантина

Надаль и Серена Уильямс одержали победы на выставочном турнире в Аделаиде
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Как известно, для ведущих игроков АТР и WTA в Австралии перед Australian Open организовали специальный карантин.

Сегодня в Аделаиде топы приняли участие в выставочном турнире A Day at the Drive. Примечательно, что на трибунах находились болельщики.

Все результаты A Day at the Drive:

Филип Краинович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3

Новак Джокович (Сербия) – Янник Синнер (Италия) – 6:3

Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия) – 7:5, 6:4

Серена Уильямс (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:2, 2:6, 10:7

Симона Халеп (Румыния) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 6:1, 10:8

Дневная сессия:

Вечерняя сессия:

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В статье: Рафаэль Надаль Серена Уильямс
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