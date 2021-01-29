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Завацкая разгромно проиграла в четвертьфинале турнира во Франции

Теннис
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Фиаско украинки

Завацкая разгромно проиграла в четвертьфинале турнира во Франции
Новина українською

В четвертьфинале турнира ITF в Андрезьё-Бутеон (Франция) с призовым фондом $60,000 Катарина Завацкая смогла взять всего один гейм у обладательницы wild card Армони Тан (0:6, 1:6). Теннисистки провели на корте 55 минут.

Завацкая проиграла пять геймов на своей подаче, а на приеме не смогла сделать ни одного брейка.

Шанс реабилитироваться за сегодняшнее поражение у Катарины Завацкой будет в финале парного турнира. Накануне украинка добралась до решающего матча вместе с полячкой Паулой Каней-Ходунь.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина и Цуренко узнали соперниц по турниру в Мельбурне.

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В статье: теннис Катарина Завацкая
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