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Симона Халеп обыграла первую ракетку мира Эшли Барти на выставочном турнире

Теннис
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Первый сет выиграла австралийка, но не смогла выдержать давление Халеп

Симона Халеп обыграла первую ракетку мира Эшли Барти на выставочном турнире
Новина українською

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп в выставочном матче в Аделаиде.

Аделаида. Женщины

Эшли Барти - Симона Халеп 6:3, 1:6, 8:10

Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Барти трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

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В статье: Симона Халеп Эшли Барти
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