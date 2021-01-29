Симона Халеп обыграла первую ракетку мира Эшли Барти на выставочном турнире

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп в выставочном матче в Аделаиде.

Аделаида. Женщины

Эшли Барти - Симона Халеп 6:3, 1:6, 8:10

Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Барти трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка.