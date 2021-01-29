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Кемпер. Илья Марченко в напряженном матче уступил Бенжамену Бонзи

Теннис
(1 голосов)

Поединок длился около трех часов

Кемпер. Илья Марченко в напряженном матче уступил Бенжамену Бонзи
Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел пробиться в полуфинал челленджера во Франции.

В матче 1/4 финала в Кемпере украинец взял верх в первом сете на тай-брейке, но все же уступил французу Бенжамену Бонзи.

Кемпер. Четвертьфинал
Илья Марченко (Украина) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 7:6(7), 4:6, 4:6

В полуфинале Бонзи сыграет против француза Энцо Куако или второго сеяного Себастьяна Корды из США.

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В статье: Илья Марченко
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