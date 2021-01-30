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Марта Костюк и Леся Цуренко вернулись к нормальному тренировочному процессу. Фото
Украинка готовятся к соревнованиям
Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA №78) и Леся Цуренко (WTA №) на полную готовятся к старту Открытого чемпионата Австралии. Соответствующее фото последняя разметила на своей официальной странице в Instagram.
"Вернулись к нормальному тренировочному процессу с Мартой Костюк"
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль и Серена Уильямс
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