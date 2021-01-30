Марта Костюк и Леся Цуренко вернулись к нормальному тренировочному процессу. Фото

Украинские теннисистки Марта Костюк (WTA №78) и Леся Цуренко (WTA №) на полную готовятся к старту Открытого чемпионата Австралии. Соответствующее фото последняя разметила на своей официальной странице в Instagram.

"Вернулись к нормальному тренировочному процессу с Мартой Костюк"