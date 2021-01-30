Элина Свитолина: Всегда начинайте свой день с чашки позитива. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram разместила видео, на котором призвала всех своих фанатов начинать день с позитива.

Напомним, что ранее Марта Костюк и Леся Цуренко начали полноценную подготовку к Australian Open.