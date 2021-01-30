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Элина Свитолина: Всегда начинайте свой день с чашки позитива. Видео
Позитив от украинки
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) на своей официальной странице в Instagram разместила видео, на котором призвала всех своих фанатов начинать день с позитива.
Напомним, что ранее Марта Костюк и Леся Цуренко
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