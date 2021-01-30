Стало известно, сколько болельщиков примет Australian Open

Власти штата Виктория позволили болельщикам посещать матчи Открытого чемпионата Австралии. Так, известно, что в течение первых 8 дней соревнований турнир сможет принять 30 000 зрителей (по 15 000 на вечерней и дневной сессиях).

В течение следующих 6 дней около 12 500 болельщиков смогут посещать каждую из сессий.

Всего в течение турнира организаторы планируют принять около 390 000 зрителей на трибунах. Это почти в два раза меньше, чем при оптимальных условиях.

Напомним, что турнир Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.