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Стало известно, сколько болельщиков примет Australian Open

Теннис
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Зрители на трибунах

Стало известно, сколько болельщиков примет Australian Open
UA-Футбол
Новина українською

Власти штата Виктория позволили болельщикам посещать матчи Открытого чемпионата Австралии. Так, известно, что в течение первых 8 дней соревнований турнир сможет принять 30 000 зрителей (по 15 000 на вечерней и дневной сессиях).

В течение следующих 6 дней около 12 500 болельщиков смогут посещать каждую из сессий.

Всего в течение турнира организаторы планируют принять около 390 000 зрителей на трибунах. Это почти в два раза меньше, чем при оптимальных условиях.

Напомним, что турнир Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.

Отметим, что ранее Марта Костюк и Леся Цуренко начали оптимальную подготовку к турниру.

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В статье: Australian Open
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