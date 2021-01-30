Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, сколько болельщиков примет Australian Open
Зрители на трибунах
Власти штата Виктория позволили болельщикам посещать матчи Открытого чемпионата Австралии. Так, известно, что в течение первых 8 дней соревнований турнир сможет принять 30 000 зрителей (по 15 000 на вечерней и дневной сессиях).
В течение следующих 6 дней около 12 500 болельщиков смогут посещать каждую из сессий.
Всего в течение турнира организаторы планируют принять около 390 000 зрителей на трибунах. Это почти в два раза меньше, чем при оптимальных условиях.
Напомним, что турнир Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля.
Отметим, что ранее Марта Костюк и Леся Цуренко
Популярное сейчас
- Динамо - Лудогорец: видео онлайн трансляция
- Динамо и Шахтер снова вытянут? Чем грозит Украине деградация в таблице коэффициентов. ВИДЕО
- Финал Либертадорес. Горячая посредственность Сантоса против солидности Палмейраса
- Завацкая пробилась в четвертьфинал 60-тысячника во Франции
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО