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Доминик Тим о Australian Open: На титул претендуют семь человек
Комментарий австрийца
Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал поражение от Новака Джоковича (АТР №1) на Australian Open 2020 и рассказал о планах на нынешний розыгрыш. Его слова цитирует Tennis:
"У меня ушло много времени на то, чтобы справиться с поражением от Новака. Не менее трех месяцев. Это был особый турнир: куча болельщиков, полные трибуны. С тех пор такого не было. На этот раз постараюсь сыграть как можно лучше и, надеюсь, сделать последний шаг. Теперь на каждом турнире я ставлю одну цель. Но на титул претендуют человек семь" - сказал он.
Напомним, что ранее Костюк и Цуренко
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