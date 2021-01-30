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Доминик Тим о Australian Open: На титул претендуют семь человек

Теннис
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Комментарий австрийца

Доминик Тим о Australian Open: На титул претендуют семь человек
UA-Футбол
Новина українською

Австрийский теннисист, третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал поражение от Новака Джоковича (АТР №1) на Australian Open 2020 и рассказал о планах на нынешний розыгрыш. Его слова цитирует Tennis:

"У меня ушло много времени на то, чтобы справиться с поражением от Новака. Не менее трех месяцев. Это был особый турнир: куча болельщиков, полные трибуны. С тех пор такого не было. На этот раз постараюсь сыграть как можно лучше и, надеюсь, сделать последний шаг. Теперь на каждом турнире я ставлю одну цель. Но на титул претендуют человек семь" - сказал он.

Напомним, что ранее Костюк и Цуренко начали полноценную подготовку к АО.

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В статье: Доминик Тим
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