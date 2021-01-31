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Цуренко упустила победу на старте турнира в Мельбурне
Неудачное начало сезона для украинки
Леся Цуренко в первом раунде Gippsland Trophy в Мельбурне в трех сетах за 2 часа и 8 минут уступила 90-й ракетке мира из Беларуси Александра Саснович.
Цуренко после победы в первом сете во второй партии вела 4:0 с двумя брейками, но ухитрилась проиграть девять геймов подряд. В концовке матча Леся очнулась и чуть не отыгралась со счета 1:4, однако Саснович вовремя для себя прервала серию из трех подряд проигранных геймов на своей подаче.
В Мельбурне Леся Цуренко заработала 3 тысячи долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.
Леся Цуренко (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:3, 4:6, 4:6
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